شريف منير يحضر مهرجان القاهرة السينمائي رفقة طليقته

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - أثار الفنان شريف منير جدلاً واسعاً بعد ظهوره في العرض الخاص لفيلم “مين يصدق” برفقة زوجته السابقة، الفنانة المعتزلة لورا عماد.

جاء ظهور الثنائي معاً على السجادة الحمراء خلال فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد مرور عام كامل على إعلان انفصالهما.

ما لفت الأنظار هو حرصهما على التقاط صور تذكارية معاً، حيث كان شريف منير ممسكاً بيد لورا، مما يدل على علاقتهما الجيدة.

أثارت هذه الصورة جدلاً واسعاً وتداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الجمهور عن طبيعة العلاقة بين شريف ولورا، وما إذا كانا قد عادا لبعضهما بعد فترة الانفصال.

ورغم التساؤلات والتكهنات حول طبيعة علاقتهما، إلا أن الثنائي اختار الصمت ولم يعلق على الأمر.

يُذكر أن شريف منير أعلن انفصاله عن لورا عماد في سبتمبر 2023 عبر منشور على حسابه في “إنستغرام”، لكنه قام بحذفه بعد تعرضه لانتقادات كبيرة من الجمهور