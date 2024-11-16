دوناروما: غياب مبابي مفاجئ .. وديشامب لديه بدلاء مميزون

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - علق جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى المنتخب الإيطالي، على غياب مهاجم ريال مدريد، كيليان مبابي، عن منتخب بلاده، فرنسا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة نظيره الفرنسي، غداً الأحد، في الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال دوناروما: “غياب مبابي مفاجئ وكبير ومؤثر، أعرف كيليان جيداً، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولو كان هنا لكان سيسبب لنا الكثير من المشاكل”.

وأضاف: “كانت مفاجأة بالنسبة لي أن يتواصل غيابه حتى الآن، لكني لا أعرف الكثير عن تفاصيل ما حدث حتى يقرر مدرب المنتخب الفرنسي غيابه”.

وأتم بهذا الشأن: “سيكون هناك لاعبون آخرون في منتخب فرنسا أعرفهم جيداً ويتمتعون بمهارات عالية وقادرون على إزعاجنا، بما في ذلك باركولا وكولو مواني وزائير إيمري الذين يلعبون معي في باريس سان جيرمان. ديدييه ديشامب لديه بدلاء ممتازين جداً علينا أن نحذر منهم”.