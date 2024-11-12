الدوحة تقترب من استضافة السوبر الفرنسي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - أشارت شبكة RMC سبورت إلى أن مباراة السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو قد تقام في الدوحة خلال كانون الثاني المقبل.

وأضافت الشبكة أن المفاوضات والمناقشات جارية حالياً بين مسؤولي رابطة الأندية الفرنسية المحترفة، والمسؤولين في قطر.

ويشارك باريس سان جيرمان في كأس السوبر باعتباره بطلاً لثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب موناكو المباراة باعتباره وصيف بطولة الدوري.