بشكل رسمي .. مانشستر يونايتد يعلن رحيل نيستلروي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد، مساء اليوم، عن رحيل الهولندي، رود فان نيستلروي، عن النادي، بعد نهاية مهمته كمدرب مؤقت للفريق.

وكان نيستلروي انضم لصفوف اليونايتد، الصيف الماضي، كمدرب مساعد لمواطنه تين هاج، ولكن بعد إقالة الأخير تولى مسؤولية قيادة الفريق بشكل مؤقت، وقاد الفريق في 4 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة.

ومع وصول البرتغالي روبن أموريم، إلى مانشستر، اليوم الأحد، أعلن عن رحيل نيستلروي.

وقال النادي الإنكليزي في بيان عبر موقعه الرسمي: “يعلن مانشستر يونايتد رحيل رود فان نيستلروي عن النادي بعدما انتهت مهمته كمدير فني مؤقت للفريق الأول”.

وأضاف: “يعد رود، وسيظل، واحداً من أساطير مانشستر يونايتد.

وأكد: “نقدر لرود الإسهامات التي قدمها ونشكره على تفانيه في عمله خلال الفترة التي قضاها معنا كمدرب، وسيظل مرحباً به في أولد ترافورد”.

وتابع: “وبجانب فان نيستلروي، يرحل عن النادي أيضاً المدربون ريني هاكي وجيل تين راويلار وبيتر موريل، ونتمنى لهم التوفيق في مستقبلهم”.

وأتم: “سيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد بالكامل في وقت لاحق”.