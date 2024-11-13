بسبب "حكيم باشا".. مصطفى شعبان يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان مصطفى شعبان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مسلسله الجديد "حكيم باشا" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

سبب تصدر مصطفى شعبان التريند

يواصل مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد حكيم باشا المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج احمد خالد أمين، وإنتاج سينرجى.

تفاصيل شخصية مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا

ويجسد مصطفى شعبان فى مسلسل حكيم باشا شخصية صعيدية، ويعد المسلسل من الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

مصطفى شعبان يصور حكيم باشا في الجابرية

يقوم مصطفى شعبان بتصوير بعض المشاهد الخارجية لمسلسل "حكيم باشا" في مدينة الجابرية، وتجمع المشاهد كلا من دينا فؤاد مصطفى شعبان ومنذر رياحنه وآخرون.

ابطال مسلسل حكيم باشا

يضم مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

اخر اعمال مصطفى شعبان

وكان اخر اعمال مصطفى شعبان هو مسلسل "المعلم"، الذي عرض في رمضان الماضي 2024، وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل المعلم

ودارت أحداثه حول شخصية المعلم، الذي تأخذ حياته مسارًا مختلفًا منذ طفولته بعد القبض على والده حامد كبير تجار السمك بتهمة تجارة الممنوعات، حيث اتفق عليه منافسوه التجار ودسُّوا الممنوعات في شحنة السمك؛ ليكبر المعلم ويقرر البحث عن الخائن الذي غدر بوالده ولكنه يجد أن أقرب الأشخاص له باعوا والده؛ فينتقم من الجميع ويعيد حقه الضائع.