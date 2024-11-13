ذكري وفاة "صانع السعادة".. محطات من حياة يونس شلبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ذكرى وفاة الكومديا يونس شلبي، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2007، بعدما ترك تاريخا كوميديا اضاف من خلال البهجة والضحك على قلوب مشاهديه، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية محطات من حياة يونس شلبي..

حياة يونس شلبي

ولد الفنان يونس شلبي 31 مايو 1941م في ميدان الطميهي بالمنصورة، عشق التمثيل منذ صغره، وعارض والدُه تلك الميول مُفضّلا لابنه أن يبحث عن وظيفة حكومية تضمن له راتبا يستطيع العيش منه وأولاده، وبدأه من المدرسة في عروض الفن والمسرح اتجه للقاهرة والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عقب انتهائه من الثانوية العامة، واستطاع أن يلفت انتباه المخرج نبيل الألفي عميد المعهد، وطلب من شلبي أن يشارك في أعماله التي يخرجها، قدم يونس شخصية الفتى الأهوج غير الناضج عقليًا في كثير من مسرحياته، شارك بأدوار صغيرة في نحو 77 فيلمًا سينمائيًا وقام ببطولة عدد قليل من الأفلام التي يعتبرها سينمائيون ذات طابع تجاري قليل القيمة فنيًا، قل نشاطه الفني بسبب المرض وتوفي في 12 نوفمبر 2007.

معاناة يونس شلبي مع المرض

بدأت رحلة علاج يونس شلبي في السعودية حيث أجرى جراحة في القلب وقد أجريت الجراحة بنجاح، إلا أنه ما لبث أن تعرض لظروف صحية صعبة وزاد من ارتفاع نسبة السكر في الدم، لتشتكي زوجة الفنان من تجاهل نقابة الممثلين لأزمة زوجها الذي واجه حالة حرجة وطالبت بعلاجه على نفقة الدولة أسوة بجميع الفنانين، واضطرت أسرته إلى بيع آخر ما يملك في بلدته للأنفاق على تكاليف علاجه، قبل أن تتكفل وزارة الصحة بها، اشتكى يونس في وقت سابق ومن فوق سرير المرض تجاهل الفنانين لمرضه والظروف الصعبة التي يمر بها، مشيرًا إلى أن عددًا قليلًا منهم يتصل هاتفيًا للاطمئنان عليه، وبعد رحلة عناء مع المرض توفي يونس شلبي في 12 نوفمبر 2007م.

أبرز أعمال يونس شلبي

وكان من أبرز أفلام يونس شلبي:(العسكري شبراوي، ريا وسكينة، مغاوري في الكلية، سفاح كرموز، الشاويش حسن، عليش دخل الجيش، رجل في سجن النساء، 4ـ 2 4، الفرن، الكرنك، شفيقة ومتولي، إحنا بتوع الأتوبيس، أمير الظلام)، كما شارك في أكثر من 20 مسلسلًا تلفزيونيًا منها:(عودة الروح، عيون، الستات ما يعملوش كده، أنا اللي أستاهل).

وفاة يونس شلبي

توفي يونس شلبي في 12 نوفمبر 2007م بسبب أزمة تنفسية حادة، بعدما أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح وكان الأطباء قد أجروا تغيير ثلاثة شرايين في القلب حتي توفي ودفن في مقابر العيسوي بالمنصورة في مصر.