بسبب الأسود.. هيدي كرم تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة هيدي كرم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما خطفت الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

سبب تصدر هيدي كرم التريند

شاركت هيدي كرم صورة لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عندما يكون في شك.. أرتدي الأسود".

إطلالة هيدي كرم

وظهرت هيدي كرم بإطلالة جريئة مرتدية جيب قصيرة وقميص باللون الأسود، أبرز جمالها وأناقتها، وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور.

تفاعل الجمهور مع هيدي كرم

وجاءت تعلقيات الجمهور كالتالي: "إيه التحفة ده"، "دايما جميلة ومتألقة"، "الأجمل على الإطلاق"، "أوسكار في الجمال"، "جميلة الجميلات"، "الأحلى والأجمل في الكون".

أحدث أعمال هيدي كرم

ومن ناحية أخري، يعد مسلسل" وتر حساس "أحدث أعمال هيدي كرم، ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم صبا مبارك، إنجي المقدم، ومحمد علاء جامايكا، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، يتكون من 45 حلقة.

اخر اعمال هيدي كرم

وكان اخر اعمال هيدي كرم هو فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي،حسن مالك،سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، والفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

وايضا شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" وتجسد شخصية أميرة تعمل في أحد البنوك، وتنفصل عن زوجها، وبعد الانفصال تريد تعويض فشل تجربتها الأولى بالزواج من شخص آخر مختلف تمامًا عنها في المستوى الاجتماعي والثقافي، ولكن مع مرور الأيام تعلقت به ووقعت في حبه، لتكتشف في نهاية الأمر أنه شخص لا يستحق كل الحب الذي أعطته له،يدور في دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية.

كما شاركت بفيلم "جوازة توكسيك"، العمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي