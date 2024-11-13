جوري بكر تنهار من البكاء بسبب نجلها بعد الطلاق

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة جوري بكر رسالة خاصة لنجلها تميم الذي أكمل عامًا كامل خلال شهر نوفمبر خاصة بعد تجربة الإنفصال بينها وبين زوجها مؤخرًا وتحملها للمسؤلية كاملة بمفردها، "إلى نجلي حبيبي ونور عيني، لقد فعلت كل شئ من أجل ان تعيش حياة هادئة، بحبك جدًا وأتمني تعيش حياة هادئة، وهفضل أحبك لاخر يوم في عمري".

تصريحات جوري بكر عن علاقتها بنجلها

وتحدثت الفنانة جوري بكر عن علاقتها بنجلها خلال تصريحات خاصة لبرنامج "ورقة بيضا" مع الإعلامية يمني بداروي، الذي يعرض أسبوعيًا على شاشة قناة النهار قائلة: "هو جزء من قلبي، لم يفارقني لحظة، أي تصوير أو مناسبة دائمًا أحرص على أن يكون معي، حتي يكون تحت عيني، أشعر بالخوف عليه بشدة، لم أثق في أحد إطلاقًا سوي أمي، وقد أصُيبت باكتئاب ما بعد الحمل، منت أنهار بشدة في الشهور الأولى بسبب قلة النوم، فهي أصعب تجربة مريت بها، ولم يقف أحد جانبي، وكنت مصممة على الرضاعة الطبيعية وبرفض الصناعي، كنت دائمًا اشعر أن الله أعطاني نعمة كبيرة من أجله ".

وأضافت، "عندما كنت صغيرة كنت اضرب الهدية بالشبشب والخراطيم لكنني ضد الضرب، وأتمني أن أكون صديقة لابني كانت خايفة علينا من شارع حابة اكون صاحبة ابني".

وتحدثت الفنانة جوري بكر عن عمليات التجميل قائلة،"لم أقم بعمليات تجميل، ولكن قمت بـ "بوتكس وفيلر"، وأي امرأة دائمًا يكون لديها "كرش" صغير فقمت بعملية لإزالته، فأنا أحب أدلع نفسي وبشرتي".

وتذكرت الفنانة جوري بكر طفولتها قائلة، "كانت طفولتي جميلة، ولو يرجع بيا الزمن كنت أتمني أن أكون صغيرة، كنت عاشقة للدفا الأسري والأصحاب الحلوة، وكان أكبر إنجاز في طفولتي عندما حصلت على 99 % في المرحلة الابتدائية وحصلت على 99 %".

جوري بكر تروي تفاصيل عن حياتها الشخصية



وعن انفصال والدها عن والدتها في مرحلة الطفولة قالت، "عشت تجربة صعبة بخصوص الأسرة في مرحلة الطفولة، فأنا اتربيت في حضن خالي، بدل حضن أبويا، وكنت شخص مسؤول عن أخواتي بشكل كبير، ولكن عندما عاد والدي لوالدتي بعد فترة طويلة من الانفصال كان هناك شعور داخلي بالفراغ، لأننى شعرت لسنوات طويلة بالجفا، كان بداخلي شئ صعب أن اتخطاه بسهولة، ولكن والدي كان السبب أن أبد حياتي في دبي، ووالدتي عندما شاهدتني بحضر شنطتي قالتي أنتي مش راجعة تاني".

تحدثت جوري بكر عن فترة الغربة في حياتها قائلة: " الغربة لم تكن سهلة على الإطلاق، فلم يحوتني أحد في الطفولة، وعشت بمفردي في الغربة، كنت أمرض واتعرض لإعياء شديد لدرجة أنني لا استطيع أن أشرب كوب ماء بمفردي، ولكن كنت أحاول من جديد أن أقف على رجلي كي أثبت ذاتي وأحقق حلمي".

قد عملت الفنانة جوري بكر كمذيعة بقناة هندية، قدمت حوارات كبيرة مع كبار نجوم بوليود، مشيرة إلى أنها عندما شاهدت شاروخان كانت تتمني أن تحضنه، "كنت أشعر بسعادة كبيرة عندما أشاهده، وهو شخص ذوق وجميل ورقص معايا على الريد كاربت ".

عن سبب رجوعها من جديد إلى مصر بعد فترة طويلة قالت،"وفاة جدتي هي السبب، افتقدت جزء من قلبي، فقد تربيت معها وبرحيلها فقدت شئ كبير في حياتي، وقررت أن أعود لمصر من جديد، وعملت كمذيعة لبرنامج رامز واكل الجو عام 2015، ومن أصعب الحلقات عندما استضاف الفنانة لوسي، "شرشحتلي وكنت خايفة تجبني من شعري، وشتمتني قالتي أنتي قليلة الذوق".

جوري بكر وشخصيتها في جعفر العمدة

وتحدثت عن شخصية "وداد" التي قدمتها في مسلسل جعفر العمدة وحققت من خلالها نجاحًا كبيرة، وأشارت إلى أنها نقطة التحول في حياتها، "أصعب مشهد بالنسبة لي عندما طردني شقيقي ووالدي، ومواجهة سيد بعد الندم، فحقيقي كنت أمثل من قلبي وطوال الأحداث صريخ وعياط، الضرب في المسلسل كان بجد".

وتحدثت عن شخصية "سوسن" التي جسدتها ضمن مسلسل برغم القانون قائلة: "جاءت الكواليس أكثر من رائعة، وأهل بورسعيد أهل الكرم والجمال، فأهل بورسعيد كانوا يضعونا فوق رأسهم من كتر الترحيب"، مشيرة إلى أنها تستعد لمسلسل جديد في رمضان 2025 وهو الجزء الخامس من مسلسل المداح، "أنا الشيطان في رمضان وهو دور جديد عليا وله تحضيرات خاصة وأتمني ينال إعجاب الجمهور".