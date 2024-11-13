محمد صلاح يكشف نصيحة روبيرتسون فى ليفربول ويؤكد: ألعب لإحداث الفارق وأنا لست جيدًا دائمًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:41 مساءً - اعترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بأن رغبته الأولى في المباريات هي إحداث الفارق رغم أنه لا يكون في مستواه المعروف في بعض اللقاءات.

قال محمد صلاح في حلقة تلفزيونية نشرها نادي ليفربول الإنجليزي عبر قناته الرسمية: " أنا لست جيدًا دائمًا في المباراة ولكن هذا طبيعي، نحن بشر ولكني أحاول دائمًا إيجاد طريقة لتغيير اللعبة".

أوضح محمد صلاح: "بعض اللاعبين لا يتقبلون هذا الشعور ويواصلون محاربته، لكن إذا تقبلته، فلن يكون هناك شيء. الشيء الأكثر أهمية هو البقاء في المباراة ومحاولة إحداث الفارق".

وشدد محمد صلاح: "أحببت الطريقة التي لعب بها رونالدو البرازيلي وزيدان وتوتي.عندما كنت أنظر إليهم كطفل أجدهم دائما يستمتعون بلعبة كرة القدم".

واصل محمد صلاح حديثه: "أعجبت بكريستيانو عندما بدأت اللعب في أوروبا حين رأيت الطريقة التي يكرس بها حياته لكرة القدم والتي يعتني بها بنفسه أرقامه تتحدث عن نفسها".

وأكد محمد صلاح ضاحكًا: "جاءني روبرتسون في مره وقال انظر عندما تهدر فرصة وتنظر للأرض هكذا فإن الجميع ينظر إليك ويقولون إذا كان النجم الخارق يفعل ذلك فماذا سنفعل نحن؟" لذلك منذ ذلك الحين ظل هذا الأمر عالقًا في ذهني، ربما هذا الشيء الإيجابي الوحيد الذي حصلت عليه منه".

وبعد مشاهدة مقطع من ركلة جزاء خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، كشف صلاح أنه غير رأيه بشأن المكان الذي سيضع فيه الكرة ولا يزال يشعر بالسوء حيال ذلك الآن، على الرغم من أنه سجل.

وقال محمد صلاح في أحدث حلقات سلسلة "الطاولة المستديرة للريدز" التي يقدمها تلفزيون النادي مع الراعي الرسمي للفريق: "لقد تدربت طوال الأسبوع على الجانب الآخر. ثم ركضت وعندما ضربت الكرة غيرت رأيي وشعرت بالسوء. شعرت بالسوء الشديد بعد ذلك، حتى الآن. كلما رأيته أقول: لماذا غيرت رأيي؟".

أضاف محمد صلاح: "لأنه في بعض الأحيان عندما تتخذ قرارًا وتتدرب جيدًا وتفشل، فإنك لا تشعر بالسوء حيال ذلك. لقد فعلت كل شيء وكان حظي سيئًا. ولكن عندما تغير رأيك في نهائي دوري أبطال أوروبا، فهذا ضغط كبير جدًا، لكي أكون منصفًا، لكنني تمكنت من البقاء هادئًا وأقول، "فقط قم بتسديد الكرة في المرمى وهذا كل شيء".

في سياق متصل، اقترب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، من الدخول فى قائمة أكثر عشرة لاعبين صناعة للأهداف فى تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأحرز محمد صلاح هدفا وصنع آخر في فوز الريدز على أستون فيلا بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

يقدم محمد صلاح موسما مميزا مع ليفربول، إذ ساهم بـ20 هدفا في 17 مباراة لعبها مع الريدز خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، عقب تسجيله 10 أهداف وصناعته 10.

ورفع الدولى المصري رصيده إلى 75 تمريرة حاسمة ليتجاوز المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، في قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح يحتل المركز الثالث عشر بين النجوم أصحاب أعلى التمريرات الحاسمة فى البريميرليج، وأمامه الفرصة للتواجد في قائمة العشرة الأوائل خلال الفترة القليلة المقبلة.