حملة مجلة ”حواء” : مبادرة ”بداية جديدة لمستقبلك ومستقبل أسرتك” تستكمل جولاتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - استضافت جامعة بني سويف حملة مجلة "حواء" التوعوية بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تحمل عنوان " مبادرة بداية جديدة.. لمستقبلك ومستقبل أسرتك" لتوعية الطلاب بماهية المبادرة وكيفية الإستفادة منها والتطوع فيها ، تحت رعاية ا.د منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

حضر الاحتفالية الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ، والدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم السابق بالجامعة وعضو مجلس الشيوخ ، والأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء ، والدكتور أحمد فاروق المنسق العام لطلاب من أجل مصر بالجامعة ، والدكتورة شيماء إسماعيل خبيرة التنمية البشرية ، والأستاذة عبير غازي مقرر سكرتارية السلامة الصحة المهنية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وتنظيم طلاب من أجل مصر، ود.هنداوي عبد اللاهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بالجامعة.

وثمن رئيس الجامعة د. منصور حسن - خلال كلمته - رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي أطلق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتصبح خطوة مهمة في مجال التنمية المستدامة، تلك المبادرة التي تعكس رؤية متكاملة لتمكين الإنسان، وتوفير كل الدعم اللازم له ليحقق طموحاته ويُسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، سعيًا لإعداد جيل قادر على تحقيق رؤية طموحة لمستقبل أفضل، ولرفعة شأن وطننا الغالي.

وأكد أهمية دور المبادرة في تمكين الشباب ودفعه نحو المستقبل، بوصفها فرصة حقيقية لتطوير المهارات وفتح آفاق جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال ، وذلك من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في كافة أرجاء الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة.

فيما أشار الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة إلى أهمية مبادرة " بداية" في تقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل والتي لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية على مختلف المحاور والاتجاهات، إلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للوطن.

من جانبها ، استعرضت الدكتورة حنان سليمان إنجازات مبادرة "بداية " في دعم الشباب المصري وإيجاد فرص تدريبية وفرص عمل حقيقة للشباب وفتح المجال أمامهم لتحقيق النجاح في حياتهم المهنية، كما شّجعت الطلاب على اغتنام هذه الفرصة، التي تعتبر خطوة مهمة نحو تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتعزيز دورهم المستقبلي في المجتمع.

وأوضحت الأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء أهمية المبادرات الرئاسية ودورها في دعم المجتمع، مشيرة إلى دور مجلة حواء في الاهتمام بالمبادرات الرئاسية المختلفة والتوعية بماهيتها، وأشارت إلى طرق التطوع في المبادرات الرئاسية ومبادرة "بداية" ، مؤكدة على ضرورة انخراط الطلاب في المجتمع، والتخطيط الجيد للوصول إلى أدوار فعالة فيه ، وأهمية التطوع كوسيلة لاكتساب الخبرات وبناء الشخصيات، وتأهيل الشباب للمستقبل .

وأشادت بمبادرة "بداية" التي تحتضن كافة المبادرات السياسية والاجتماعية، وتوفر دورات تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل وتفتح فرص جديدة أمامهم لتحقيق النجاح في حياتهم ، وهو ما أكدته دكتورة شيماء إسماعيل خبيرة التنمية البشرية، مشيرة إلى أن هذه البرامج والمبادرات جميعها تعنى بتطوير حياة الإنسان وتغيير البيئة المحيطة به نحو الأفضل، مؤكده على أهمية المعرفة بما تقدمه من خدمات وتوعية الأخرين بها للاستفادة منها.

وتطرقت الاستاذة عبير الغازي عضو اتحاد نقابات عمال مصر و مقرر سكرتارية السلامة والصحة المهنية إلى دور الشباب في التوعية بمبادرة" بداية جديدة" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة التي قد تبث حولها وحول المبادرات النظيرة موجهه إياهم إلى التعبير عن هذا من خلال الكلمة المكتوبة والفيديوهات المصورة وحثت الشباب علي التطوع في المبادرات وممارسة العمل المجتمعي الخدمي و التركيز في اختيار أهداف مناسبة لهم وفقا لكل مرحلة عمرية مع السعي المستمر والمثابرة لتكون بداية قوية ويصلوا إلي نتائج مثمرة ناجحة مع الجهد والتنظيم.

وأكد ا. د.هنداوي عبد اللاهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بشكل غير مسبوق منذ توليه الرئاسة بالأسرة المصرية ، وعليها أن تستفيد بالاهتمام والدعم الذي يقدم لها على كافة المحافل بل وتوعية أبنائها به .

ودعا د.أحمد فاروق منسق عام طلاب من أجل مصر بجامعة بني سويف الطلاب إلى اغتنام الفرص الذهبية التي تطرح لهم في عصرهم الذهبي من خلال هذه المبادرات وغيرها استعدادا للمستقبل.

يذكر أن الحملة - التى انطلقت في أولي محطاتها بكلية الإعلام جامعة عين شمس، وفي محطتها الثانية كانت جامعة مدينة السادات، ثم جامعة بني سويف - قد سلطت الضوء على دور مبادرة "بداية" في بناء الشخصية وتطوير المهارات المهنية لزيادة القدرة التنافسية للشباب، من خلال توفير برامج تدريبية شاملة تغطي مجالات متعددة، تساعد في تعزيز المعارف والقناعات التي تشجع على الابتكار وريادة الأعمال.. وناقشت ضرورة الاهتمام بنشر الوعي بأهداف المبادرة وإيجابياتها، حيث يمثل الشباب جزءًا أساسيًا من هذه الجهود.