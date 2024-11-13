وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية تحت شعار «لياقة المصريين» بالعريش (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:41 مساءً - أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، المبادرة القومية للياقة البدنية تحت شعار “لياقة المصريين” بمركز شباب المساعيد.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية مصر 2030، بهدف نشر ثقافة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة لدى جميع فئات المجتمع، من الشباب والفتيات إلى الرجال والسيدات والأطفال.

شهد الحفل مجموعة من العروض الرياضية المتميزة لفريق اللياقة البدنية، إلى جانب إطلاق معسكر رياضي بعنوان “رياضة من أجل التنمية”، ومشروع “ها أنا أحقق ذاتي”، الذي يهدف إلى تمكين الشباب ودعمهم لتحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية. كما تم تفقد الأنشطة الرياضية المختلفة التي يقدمها مركز الشباب، وخاصة التدريبات الخاصة باللياقة البدنية، والتي تمثل أحد أهم محاور المبادرة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الصحة العامة للمواطنين من خلال الرياضة، قائلاً: “مبادرة ‘لياقة المصريين’ تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتسعى إلى نشر ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي. نسعى لتوفير الفرصة لجميع فئات المجتمع لممارسة الرياضة بانتظام، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.”

وأضاف الوزير: “شمال سيناء هي نموذج رائع لتفعيل المبادرات القومية، حيث نعمل على تعزيز الرياضة كوسيلة لتنمية المجتمع وربطها بالاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.”

وأشاد اللواء الدكتور خالد مجاور بالمبادرة وفعالياتها، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير البنية التحتية الرياضية ونشر ثقافة الرياضة بين المواطنين. وقال: “المبادرة القومية للياقة البدنية تمثل رسالة مهمة لتعزيز دور الرياضة في حياة المجتمع. نحن ملتزمون بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحها وضمان استفادة جميع فئات المجتمع منها".

الجدير بالذكر ان المبادرة ترتكز على تنظيم أنشطة رياضية مفتوحة في الأماكن العامة مثل الجري، المشي، والتمارين الجماعية، تحت إشراف مدربين متخصصين. تُقدم هذه الأنشطة بشكل مجاني خلال الإجازات الأسبوعية، مما يوفر فرصة للمواطنين لاستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي.

وتستمر فعاليات المبادرة صباح كل يوم جمعة بدءاً من 1 نوفمبر 2024، حيث تُخصص أماكن عامة في محافظة شمال سيناء لممارسة الأنشطة الرياضية، بما يسهم في تحسين اللياقة البدنية والنفسية للمشاركين، ويعزز ثقافة الرياضة كجزء أساسي من الحياة اليومية للمجتمع المصري.