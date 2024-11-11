أسباب وطرق علاج العطش المرتبط بالسكري

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:02 مساءً - يشعر الكثيرون بالعطش الشديد، ولكن هل تعلم أن هذا العرض قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة مثل مرض السكري؟ في هذا المقال، سنتعرف على العلاقة بين العطش ومرض السكري، وكيف يمكنك التعامل مع هذا العرض المزعج.

لماذا يسبب مرض السكري العطش الشديد؟

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، تعمل الكلى بجد أكبر للتخلص من السكر الزائد عن طريق البول. يؤدي هذا إلى فقدان كميات كبيرة من الماء، مما يسبب الجفاف والشعور بالعطش الشديد.

أعراض العطش المرتبط بمرض السكري:

كثرة التبول: خاصة في الليل.

جفاف الفم والعينين.

التعب والإرهاق.

فقدان الوزن غير المبرر.

عدم وضوح الرؤية.

طرق طبيعية للتعامل مع العطش الناجم عن مرض السكري:

الترطيب: شرب كميات كافية من الماء والعصائر الطبيعية.

الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

تجنب الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

إدارة الإجهاد: يمكن أن يؤثر الإجهاد على مستوى السكر في الدم، لذا يجب تعلم تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

الأعشاب الطبيعية: مثل الحلبة والقرفة، والتي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من عطش شديد مصحوب بأي من الأعراض المذكورة أعلاه، يجب عليك استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص حالتك.