لا تهمليها.. أسباب خطيرة لخروج المفرزات من العين

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - أسباب خروج المفرزات من العين

العين جزء حساس ودقيق من جسم الإنسان، وتحتاج إلى عناية خاصة لصحتها وسلامتها. ظهور المفرزات من العين قد يكون مصدر للقلق، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحكة، الاحمرار، أو التورم. في هذا المقال، سنناقش بعض الأسباب المحتملة لخروج المفرزات من العين وكيفية التعامل معها.

التهاب الملتحمة

التهاب الملتحمة، المعروف أيضًا بالعين الوردية، هو أحد الأسباب الشائعة لظهور المفرزات من العين. يمكن أن يكون هذا الالتهاب ناتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية، أو تفاعلات حساسية. تشمل الأعراض الشائعة:

احمرار العين

حكة شديدة

خروج مفرزات صفراء أو خضراء

انسداد القنوات الدمعية

انسداد القنوات الدمعية قد يؤدي إلى تراكم الدموع والإفرازات في العين. هذا قد يسبب إحساسًا بعدم الراحة ورؤية غير واضحة. عند انسداد القنوات الدمعية، قد تظهر مفرزات مشابهة للدموع ولكن بشكل كثيف ومستمر.

الحساسية

إذا كانت المفرزات شفافة ومائية، فمن الممكن أن تكون بسبب رد فعل تحسسي. العيون الحساسة قد تستجيب لعوامل مثل الغبار، وحبوب اللقاح، أو شعر الحيوانات. التعامل مع هذه الحالة يتطلب إدارة الحساسية باستخدام قطرات العين المضادة للهيستامين وتجنب المحفزات.

التهابات الجفون

التهاب الجفن هو التهاب يصيب حافة الجفون وقد يؤدي إلى خروج إفرازات كثيفة ولزجة. من الممكن أن يكون السبب عدوى بكتيرية أو زيادة في إفرازات الغدد الدهنية في الجفون. في هذه الحالة، يمكن اتباع نظافة العين من خلال غسل الجفون بلطف واستخدام العلاج الطبي المناسب.

أهمية زيارة الطبيب

من المهم عدم إهمال أي أعراض غير طبيعية في العين واستشارة الطبيب المختص في حالة استمرار المشكلة أو تفاقمها. قد تكون بعض المشاكل تتطلب علاجًا دوائيًا مثل المضادات الحيوية أو مضادات الفيروسات. بالإشراف الطبي، يمكن تحديد السبب الدقيق لخروج الإفرازات وتوجيه العلاج المناسب لها.

ختاماً، العناية بصحة العين والمحافظة على نظافتها يمكن أن تمنع الكثير من المشاكل المتعلقة بخروج الإفرازات. تأكد من اتباع عادات النظافة الجيدة والحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة حولك.