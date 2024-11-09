شيرين عبد الوهاب تعبر عن عمق علاقتها بمدير أعمالها برسالة مؤثرة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب موجة من التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجهت رسالة مؤثرة إلى مدير أعمالها وصديقها المقرب إيهاب، بمناسبة عيد ميلاده.

نشرت شيرين عبر حسابها الرسمي على منصة “X” رسالة مليئة بالحب والتقدير، حيث وصفته بأنه أكثر من مجرد مدير أعمال، بل هو بمثابة الابن والأخ والصديق. وأكدت على الدور الكبير الذي يلعبه في حياتها الشخصية والمهنية، معبرة عن شكرها لدعمه المستمر لها.

نص الرسالة:

“أول مرة في حياتي حد يكون مسئول عن شغلي.. ويكون مسئول عن حياتي بجد أكتر من ابن وأخ وصديق كل سنة وأنت طيب يا إيهاب، يا ابني يا صاحبي يا مدير أعمالي ياللي وشك سعد عليا ياللي معرفناش الأمان غير لما بقيت أنت حوالينا”.

وتابعت شيرين: “أنا بحبك أنا ومريم وهنا وربنا يخليك لينا وتفضل دائمًا في حياتنا، مش مدير أعمال أنت ابني وأخويا وصاحبي وبإذن الله السنة اللي جاية أكون بغني في فرحك ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تستاهلك أنت حبيبي وروحي”.

شيرين تستعد لحفل ضخم في الكويت

من جهة أخرى، تستعد شيرين لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة الكويت نهاية شهر نوفمبر الجاري. ويترقب الجمهور بفارغ الصبر طرح تذاكر الحفل.

أغنية شيرين “هتعمل إيه” تظهر في فيلم “الهوى سلطان”

وفي مفاجأة سارة لجمهور شيرين، تم استخدام أغنيتها الشهيرة “هتعمل إيه” في فيلم “الهوى سلطان”. الأغنية التي قدمتها شيرين للمرة الأولى في فيلم “آسف على الإزعاج” عام 2008، عادت لتأسر قلوب الجمهور من جديد.