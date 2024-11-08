هل تعلم أن عاداتك اليومية البسيطة قد تزيد من خطر إصابتك بالسرطان؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - نعم، قد تكون بعض العادات التي تعتبرها عادية جزءًا من المشكلة. لحسن الحظ، هناك الكثير مما يمكنك القيام به لتقليل هذا الخطر. دعنا نستكشف بعض العادات التي يجب تجنبها وكيفية تبني عادات صحية أفضل.

عادات تزيد من خطر الإصابة بالسرطان:

نمط الحياة الخامل: قلة النشاط البدني تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان. حاول ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة الشدة أسبوعيًا.

التغذية غير الصحية: الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والسكر يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. بدلاً من ذلك، اختر الأطعمة الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

التدخين: التدخين هو السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة وأنواع أخرى من السرطان. الإقلاع عن التدخين هو أفضل شيء يمكنك القيام به لصحتك.

قلة النوم: يؤثر الحرمان من النوم على العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، بما في ذلك وظيفة المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالمرض. استهدف الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.

التعرض المفرط لأشعة الشمس: التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترة طويلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. استخدم واقي الشمس وارتد ملابس واقية وقم بتجنب التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة.

كيف تحمي نفسك من السرطان؟

تبني نظام غذائي صحي ومتوازن: اجعل الفواكه والخضروات جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي.

مارس الرياضة بانتظام: حتى التمارين البسيطة مثل المشي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

قلل من تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية: اختر الأطعمة الطازجة قدر الإمكان.

احصل على قسط كافٍ من النوم: استهدف الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.

حمي نفسك من الشمس: استخدم واقي الشمس وارتد ملابس واقية وقم بتجنب التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة.

قم بفحوصات منتظمة: يمكن للفحوصات المنتظمة اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة عندما يكون العلاج أكثر فعالية.

هذا ويمكن أن تكون عاداتنا اليومية عاملًا كبيرًا في تحديد صحتنا. من خلال اتباع نمط حياة صحي وتجنب العادات الضارة، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير وتحسين نوعية حياتك.