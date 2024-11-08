العالم اليوم - موانئ أبوظبي توقع 4 مذكرات تفاهم لاستكشاف الفرص في باكستان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الجمعة، أربع مذكرات تفاهم مع حكومة باكستان لاستكشاف فرص النقل في القطاعات البحرية والجوية والسكك الحديدية إضافة إلى الخدمات اللوجستية والرقمية.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات، فقد جرى التوقيع على مذكرات التفاهم في إسلام آباد، مع عدد من الجهات الحكومية الباكستانية تضم مجلس الإيرادات الفيدرالي الباكستاني، ووزارة السكك الحديدية الباكستانية، ووزارة الشؤون البحرية الباكستانية، وشركة الشحن الوطنية الباكستانية، وهيئة الطيران المدني الباكستانية.

وتقضي مذكرات التفاهم ببحث سبل التعاون في مجالات الجمارك والسكك الحديدية والمطارات، والخدمات البحرية واللوجستية، والتي ستسهم حال تنفيذها في توسيع نطاق أعمال مجموعة موانئ أبوظبي في باكستان على نحو كبير.

ويركز التعاون بين الطرفين على مجموعة واسعة من مجالات النقل والتجارة الأساسية، بدءاً من تحسين الحلول الرقمية للرقابة الجمركية، وتطوير ممرات السكك الحديدية المخصصة للشحن، وترقية الأسطول البحري والخدمات البحرية والتعاون في تعزيز الخدمات اللوجستية والنقل في المطارات الرئيسية في باكستان.

تعد مجموعة موانئ أبوظبي مستثمراً رئيسياً في باكستان التي تمثل بوابة تجارة استراتيجية لآسيا الوسطى وروسيا وتعمل بالتعاون مع شريكها الإماراتي "كحيل تيرمينالز" على تطوير وتشغيل وإدارة عمليات الحاويات والبضائع السائبة والعامة في ميناء كراتشي، الميناء الرئيسي في باكستان، وتعتزم استثمار ما يقارب 400 مليون دولار على مدى 15 عاماً.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين لباكستان، ومصدراً رئيسياً للاستثمار الأجنبي الذي بلغ أكثر من 10 مليارات دولار على مدى الأعوام العشرين الماضية.

ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد فقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين في عام 2023 ليصل إلى 7.9 مليار دولار، بزيادة 12 بالمئة عن عام 2022.

تأتي مذكرات التفاهم الأربع ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المجموعة وشركائها الإقليميين في باكستان، لاسيما فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

ففي فبراير 2024، أبرمت المجموعة اتفاقية امتياز مدتها 25 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية التي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في الميناء، لتطوير وتشغيل وإدارة محطة للبضائع العامة والسائبة، والتي تضم المراسي 11 – 17 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.

تم بموجب اتفاقية الامتياز تأسيس مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي كمساهم بحصة الأغلبية، وشركة "كحيل تيرمينالز"، لاستثمار ما يقرب من 75 مليون دولار خلال العامين الأولين في البنية الفوقية والمعدات، يليها استثمار إضافي بقيمة 100 مليون دولار على مدى خمسة أعوام لتعزيز كفاءة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 75 بالمئة، ما يمكّنها في المستقبل من مناولة 14 مليون طن سنوياً.

يأتي توقيع تلك الاتفاقية في أعقاب توقيع مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً في شهر يونيو 2023 لتطوير وتشغيل وإدارة "محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة"، التي تضم المراسي 6 – 10 في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي ووافقت المجموعة بالتعاون مع "كحيل تيرمينالز" على استثمار 220 مليون دولار في المشروع على مدى عشرة أعوام.