تعليمات جديدة بخصوص كأس العالم للأندية 2025

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعتماد يوم 1 آذار/مارس 2025، موعداً لاستلام القوائم المبدئية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويقام المونديال العالمي للأندية، الصيف المقبل، في الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقاً من مختلف القارات.

ويسمح بتواجد بين 26 و50 لاعباً في القائمة المبدئية، على أن يكون بينهم 4 حراس مرمى.

ويحق للفرق المشاركة في البطولة إجراء أي تعديل على القوائم المبدئية حتى يوم 10 يونيو/حزيران 2025، على أن يتم اختصارها بعد هذا اليوم إلى 35 لاعباً، تمثل القائمة النهائية لكل فريق.

وسيتواجد في قائمة كل مباراة ضمن البطولة 26 لاعباً من أصل 35.