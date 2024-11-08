دراسة تكشف: هذه الأدوية الشائعة تسبب تلفًا خطيرًا في الكبد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - هل تعلم أن الإسراف في تناول الأدوية، حتى تلك المتاحة دون وصفة طبية، يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة لصحتك، خاصةً لكبدك؟ الكبد هو العضو المسؤول عن تنقية الدم وتصفية السموم، وعند تحميله بأكثر من طاقته، فإنه قد يتلف بشكل لا يمكن إصلاحه.

أضرار الإسراف في الأدوية على الكبد:

وفقًا لدراسات علمية حديثة، فإن الإسراف في تناول الأدوية، حتى الفيتامينات والمكملات الغذائية، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك:

تلف الكبد: يمكن أن يؤدي الإسراف في تناول بعض الأدوية، مثل مسكنات الألم والأدوية الخافضة للكوليسترول، إلى التهاب الكبد وتليف الكبد، مما يقلل من قدرته على أداء وظائفه.

اضطرابات هضمية: قد تسبب الأدوية الغير ضرورية اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء وفقدان الشهية.

تغير لون البول والعيون: قد يكون تغير لون البول إلى الداكن أو اصفرار العيون من علامات تلف الكبد الناتج عن الإسراف في الأدوية.

تفاعلات دوائية ضارة: يمكن أن تتفاعل الأدوية مع بعضها البعض بشكل سلبي، مما يزيد من خطر الإصابة بأضرار جانبية خطيرة.

نصائح هامة لتجنب مخاطر الأدوية:

استشر طبيبك دائمًا: قبل تناول أي دواء، حتى لو كان متاحًا دون وصفة طبية، يجب استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة والمدة الزمنية لتناول الدواء.

لا تتجاوز الجرعة الموصوفة: يجب الالتزام بالجرعة والمدة الزمنية المحددة من قبل الطبيب.

لا تشارك أدويتك مع الآخرين: الأدوية التي تناسب شخصًا ما قد لا تناسب شخصًا آخر، لذلك يجب تجنب مشاركة الأدوية مع الأصدقاء أو العائلة.

احذر من المكملات الغذائية: يجب توخي الحذر عند تناول المكملات الغذائية، حيث يمكن أن تتفاعل مع الأدوية الأخرى وتسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها.

هذا وصحتك هي أغلى ما تملك، ولذلك يجب عليك حمايتها من خلال تجنب الإسراف في تناول الأدوية. استشر طبيبك دائمًا قبل تناول أي دواء، واتبع تعليماته بدقة.