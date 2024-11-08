الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ما سبب رؤية أطفالك الكوابيس أثناء نومهم؟

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر ما سبب رؤية أطفالك الكوابيس أثناء نومهم؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - يعاني العديد من الأطفال من الكوابيس ، خاصة خلال3-6 سنوات ، بسبب عوامل مثل القلق والتوتر والتعرض لمشاهد مخيفة.

يقترح الخبراء عادات نوم صحية ، وتقنيات محدودة، ومناقشة الإجهاد اليومي والاستعداد للتغييرات لتقليل الكوابيس.

إذا كان الطفل يعاني من كوابيس، يمكن للوالدين تهدئته من خلال التحدث بنشاط واقتراح الحلول ورسم نهاية سعيدة.

قد تشير الكوابيس المتكررة إلى صدمة تتطلب مساعدة مهنية.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا