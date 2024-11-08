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تياجو موتا: لن تكون هناك تغييرات كثيرة أمام تورينو

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - تحدث تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، عن مواجهة تورينو، غداً السبت، في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال موتا: “ما فعلناه في الماضي لا يهم كثيراً. إنها مباراة ذات أجواء خاصة سواء لنا أو للجماهير”.

وأضاف: “يجب أن نواجهها بأفضل ما لدينا، ونعرف بالضبط ما يجب القيام به على أرض الملعب لتحقيق الفوز”.

وعن كثرة استقبال الأهداف مؤخراً، علق تياجو: “إنها وظيفة جماعية على الجميع، لكي نهاجم يجب أن نكشف أنفسنا ونفعل ذلك بالطريقة الصحيحة، ثم علينا الدفاع جيداً في مرتدات المنافسين، يتعين علينا إصلاح هذه المواقف كفريق متحد”.

وتابع: “هذه هي عقليتنا. نحن فريق شاب لكننا ندخل الملعب دائماً للفوز، ضد ليل كنا نستحق الفوز. الغضب أمر طبيعي لكن علينا التفكير في المستقبل فقط”.

وأتم: “لن تكون هناك تغييرات كثيرة، نيكو جونزاليس لم يتعاف بعد ولن يشارك، بينما دوجلاس لويز ليس جاهزاً بنسبة 100%، لهذا السبب من الأفضل عدم المخاطرة به”.

ويتواجد يوفنتوس في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يأتي تورينو في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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