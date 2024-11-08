العالم اليوم - أنشيلوتي يرفض انتقاد مبابي.. ويعلّق على قرار مدرب فرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - قال كارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي لريال مدريد، إن الفرنسي كيليان مبابي كان محبطا خلال خسارة النادي الملكي من ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، لكنه لا يزال متحفزا للمواجهة المقبلة للريال في الدوري أمام أوساسونا.

وقال أنشيلوتي عن اللاعب: "مبابي محبط إنما متحفز"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

ورفض أنشيلوتي انتقاد مبابي الذي فشل في التسجيل للمباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات، قائلا إن "المشكلة التي يعاني منها هي مشكلة الجميع. لم نصل بعد إلى قمة أدائنا. لكنني مقتنع أن مبابي سيتجاوز هذه اللحظة الصعبة".

وأضاف "يمكنك أن تشير إلى (البرازيليين) فينيسيوس (جونيور) أو رودريغو أو (الإنجليزي جود) بيلينغهام. إنه وقت صعب للجميع".

واستبعد مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان مبابي من التشكيلة الأخيرة التي ستواجه إسرائيل وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

ورفض المدرب التعليق على استبعاد مبابي للمرة الثانية من قائمة الديوك قائلا: هذا "قرار مدرب المنتخب الوطني، ولا أملك الحق في الحكم عليه، ولا أسمح لنفسي بذلك".

وبحسب الوكالة يجد مبابي نفسه وسط تحقيق في قضية اعتداء جنسي في السويد، ويكافح للتأقلم مع الأضواء الساطعة التي تحيط به في ريال مدريد.

وكان ريال قد تعرض لخسارة ساحقة أمام غريمه برشلونة 0-4 في الدوري، ثم سقط أمام ميلان 1-3 في دوري الأبطال على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويحتل فريق العاصمة المركز الثاني في الدوري بفارق 9 نقاط عن برشلونة.