أوبك+ تعقد اجتماع السياسة النفطية أول ديسمبر لمناقشة تأجيل…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:12 مساءً - سي إن بي سي_ يعقد تحالف أوبك بلس اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر في أول ديسمبر عبر الإنترنت، إذ من المنتظر أن تناقش مجموعة المنتجين تأجيلاً جديداً لخطط زيادة الإنتاج، وفق ما قال مصدران اليوم الاثنين.

وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء مثل روسيا، قد يؤجل مجددا زيادات الإنتاج وسط ضعف الطلب العالمي على النفط.

ورفض المصدران اليوم الاثنين ذكرهما بالاسم في الخبر، ولم ترد منظمة أوبك، التي لم تحدد شكل الاجتماع، بعد على طلب للتعليق.

وعندما عقدت مجموعة أوبك+ حدث اجتماع لها بكامل الأعضاء حول السياسة النفطية في يونيو، حضر معظم الوزراء عبر الإنترنت.

فيما عقدت مجموعة أصغر مكونة من ثماني دول تنفذ أحدث جولة من تخفيضات الإنتاج الطوعية اجتماعاً بالحضور الشخصي في اللحظة الأخيرة في العاصمة السعودية الرياض.

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وقال مصدر في أوبك+ إن هناك احتمالية لعقد اجتماع مماثل هذه المرة في إحدى دول الخليج، لكن لم يحدث تعميم بشأن خطة لمثل هذا التجمع.