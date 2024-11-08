خطورة تناول أدوية السكر للتخسيس دون استشارة الطبيب

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة لجوء الكثيرين إلى تناول أدوية السكر بهدف إنقاص الوزن، دون استشارة طبية، وذلك بسبب الرغبة في الحصول على جسم مثالي بسرعة. ولكن هل هذا الأمر آمن؟ وما هي المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص؟
لماذا لا يجب تناول أدوية السكر للتخسيس؟
حذر الدكتور ممدوح الشربيني، أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بجامعة القاهرة، من خطورة هذه العادة، موضحاً أن:
- كل حالة سمنة فريدة: هناك أسباب عديدة للسمنة، مثل مشاكل الغدة الدرقية أو أمراض الكبد، والتي تتطلب تشخيصًا دقيقًا وعلاجًا متخصصًا.
- حساسية الأنسولين: تناول أدوية السكر دون الحاجة إليها قد يؤدي إلى زيادة حساسية الجسم للأنسولين، مما قد يتسبب في حدوث نوبات نقص السكر في الدم.
- آثار جانبية خطيرة: بعض أدوية السكر قد تسبب زيادة الشهية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بدلاً من إنقاصه.
- الحاجة إلى خطة علاجية شاملة: إنقاص الوزن يتطلب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى العلاج الدوائي المناسب في بعض الحالات.
ما هي الطرق الآمنة لإنقاص الوزن؟
نصّح الدكتور الشربيني باتباع الطرق الآمنة والصحية لإنقاص الوزن، مثل:
- زيادة النشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي والجري، يساعد على حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات.
- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن: التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والخضروات، والحد من تناول السكريات والدهون المشبعة.
- الاستشارة الطبية: يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الرئيسي لزيادة الوزن ووضع خطة علاجية مناسبة.