خطورة تناول أدوية السكر للتخسيس دون استشارة الطبيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة لجوء الكثيرين إلى تناول أدوية السكر بهدف إنقاص الوزن، دون استشارة طبية، وذلك بسبب الرغبة في الحصول على جسم مثالي بسرعة. ولكن هل هذا الأمر آمن؟ وما هي المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص؟