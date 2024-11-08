انت الأن تتابع خبر ما حقيقة ارتباط دينا الشربيني وأنس بوخش؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت القصة عندما ظهرت دينا الشربيني برفقة أنس بوخش خلال عرض خاص لأحد أفلامها في الإمارات، مما أثار شائعات حول ارتباطهما. ورغم أن الشائعة لم تُنفَ من قبل أي من الطرفين في ذلك الوقت، ظهرت دينا لاحقًا في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث نفت ارتباطها بـ "إعلامي شهير" وأكدت أنها مرتبطة بشخص مصري يدعى حسين.

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