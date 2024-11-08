انت الأن تتابع خبر ما حقيقة ارتباط دينا الشربيني وأنس بوخش؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدأت القصة عندما ظهرت دينا الشربيني برفقة أنس بوخش خلال عرض خاص لأحد أفلامها في الإمارات، مما أثار شائعات حول ارتباطهما. ورغم أن الشائعة لم تُنفَ من قبل أي من الطرفين في ذلك الوقت، ظهرت دينا لاحقًا في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث نفت ارتباطها بـ "إعلامي شهير" وأكدت أنها مرتبطة بشخص مصري يدعى حسين.
تعليق أنس بوخش
- في ظهوره الأخير، علق أنس بوخش على الشائعة، مشيرًا إلى أنه كان يضحك عندما انتشرت الأخبار. وأوضح: "نحن شعب عاطفي، بمجرد أن يروا كيمياء بين شخصين، تنتشر أخبار ارتباطهما فورًا." وأشار إلى أنه تعرض سابقًا لشائعة ارتباط بممثلة تركية، رغم أنها متزوجة.
- بهذه التصريحات، يؤكد أنس بوخش أنه يفضل التركيز على عمله، بعيدًا عن الشائعات التي قد تلاحقه.