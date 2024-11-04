نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد في يوم العلم الإماراتي: حفظك الله عالياً خفاقاً في سماء المجد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن علم الإمارات هو رمز اتحادنا ووحدتنا وقوتنا ومجدنا ورمز دولتنا. وقال سموه عبر منصة “X”: “علمنا .. رمز اتحادنا .. ووحدتنا .. وقوتنا .. راية عزنا .. ومجدنا .. ورمز دولتنا .. حفظك الله عالياً خفاقاً في سماء المجد .. ترفرف عالياً .. تعلو معك إنجازاتنا .. وتستمر مسيرتنا .. وتتوحد قلوبنا وجهودنا لخدمة شعبنا ووطننا … حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عزها وخيرها ومجدها”.