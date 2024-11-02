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تركيا تستعيد فانوساً سحرياً عمره 1500 عام

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - استعادت تركيا فانوسًا عمره 1,500 عام يشبه مصباح علاء الدين السحري الذي عُثر عليه في سويسرا من قبل عصابة تهريب.

ويعود تاريخه إلى القرنين الخامس والسابع الميلاديين وتم نقله بطريقة غير شرعية من تركيا.

ونظراً لتصميمه وارتباطه بقصة علاء الدين، فقد تمت مقارنته بالشخصية الخيالية التي حصلت على المصباح وفوجئت بالمارد الذي صُوِّرَت طاعته في العديد من الرسوم المتحركة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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