رشيد جابر يعلن قائمة عمان لمواجهتي فلسطين والعراق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - أعلن رشيد جابر، مدرب منتخب عمان، اليوم السبت، قائمة المنتخب لمواجهتي فلسطين والعراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب العماني نظيره الفلسطيني يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ضمن مباريات الجولة الخامسة، ثم يواجه العراق يوم 19 من ذات الشهر ضمن الجولة السادسة.

ويتواجد المنتخب العماني في المركز الرابع ضمن المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط فقط.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني، فايز الرشيدي، إبراهيم الراجحي.

الدفاع: محمد المسلمي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي، خالد البريكي، غانم الحبشي، علي البوسعيدي، أحمد الكعبي، حسين الشحري، عبد العزيز الشموسي، ملهم السنيدي.

الوسط: حارب السعدي، عبد الله فواز، أرشد العلوي، سلطان المرزوق، جميل اليحمدي، يزيدي المعشني، عبد الرحمن المشيفري، زاهر الأغبري، ناصر الرواحي، صلاح اليحيائي، حاتم الروشدي.

الهجوم: عمر المالكي، محسن الغساني، عصام الصبحي.