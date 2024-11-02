أساطير وحقائق: معلومات خاطئة شائعة عن القهوة وكشف الحقيقة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

القهوة مشروب محبوب عالميًا، ويحيط به العديد من الأساطير والحكايات التي تنتقل من شخص لآخر. في هذا المقال، سنقوم بتفنيد بعض هذه المعتقدات الخاطئة ونقدم لك الحقائق العلمية حول القهوة.

القهوة تسبب الأرق: صحيح أن الكافيين الموجود في القهوة يعمل كمنبه، ولكن ليس بالضرورة أن يسبب الأرق للجميع. يؤثر الكافيين على كل شخص بشكل مختلف، وقد يتسبب في الأرق لدى البعض، بينما لا يؤثر على البعض الآخر.

القهوة تسبب الجفاف: هذه فكرة خاطئة شائعة. صحيح أن الكافيين مدر للبول، ولكن الدراسات الحديثة أظهرت أن تأثيره على الترطيب ضئيل جدًا، ولا يسبب الجفاف ما لم تشرب كميات كبيرة جدًا من القهوة دون شرب الماء الكافي.

القهوة تزيد من ضغط الدم: هذا صحيح بالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم. ولكن بالنسبة لمعظم الناس، فإن شرب كمية معتدلة من القهوة لا يؤدي إلى زيادة كبيرة في ضغط الدم.

القهوة تسبب القرحة: لا يوجد دليل علمي قوي يربط بين شرب القهوة وزيادة خطر الإصابة بالقرحة.

القهوة تسبب هشاشة العظام: هذه أيضًا فكرة خاطئة. في الواقع، تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة قد يكون مرتبطًا بزيادة كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

القهوة تسبب السرطان: لا يوجد دليل علمي قوي يربط بين شرب القهوة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. بل على العكس، تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الكبد وسرطان البروستاتا.

تحسين المزاج واليقظة: الكافيين الموجود في القهوة يحفز الجهاز العصبي المركزي، مما يساعد على تحسين المزاج واليقظة والتركيز.

حماية الدماغ: تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة قد يساعد في حماية الدماغ من الأمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

حرق الدهون: قد يساعد الكافيين في زيادة معدل الأيض وحرق الدهون، مما قد يكون مفيدًا لفقدان الوزن.