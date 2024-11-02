تامر حسني يلهب حماس الجمهور في القرية العالمية.. ديو مفاجئ مع رامي صبري

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

يشهد موسم القرية العالمية في دبي هذا العام حفلًا غنائيًا ضخمًا يحييه النجم المصري تامر حسني، والذي يعتبر افتتاحًا قويًا لسلسلة الحفلات التي تستضيفها القرية.

سيقام حفل تامر حسني يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 8 مساءً على المسرح الرئيسي للقرية العالمية. وبإمكان الجمهور الاستمتاع بالحفل بتذكرة دخول عادية للقرية والتي تبلغ قيمتها 25 درهم إماراتي.

أثار تامر حسني ورامي صبري حماس الجمهور بإعلانهم عن ديو غنائي سيقدمانه لأول مرة على مسرح القرية العالمية. ولم يكشف النجمان عن تفاصيل هذا الديو، مما زاد من شوق الجمهور لسماع هذه المفاجأة الغنائية.

يعد حفل تامر حسني في القرية العالمية حدثًا فنيًا كبيرًا ينتظره عشاق الموسيقى العربية. ويعتبر هذا الحفل فرصة للجمهور للاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة، والاستماع إلى أحدث أغاني النجم تامر حسني، بالإضافة إلى المفاجأة الغنائية التي يقدمها مع الفنان رامي صبري.