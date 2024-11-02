وفاة ممثل كويتي شهير بسبب مضاعفات مرض السكري

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - توفي الممثل الكويتي مشعل القملاس عن عمر يناهز 50عاماً بسبب مضاعفات بتر ساقه بسبب مرض السكري.

وكان مشعل يعاني من الغرغرينا التي وصلت إلى رئتيه.

وكان القملاس أستاذًا جامعيًا ومدرسًا للفنون وممثلًا ومخرجًا ظهر في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام والمسرحيات.

وكان قد عولج القملاس من مرض السكري لعدة سنوات قبل عملية البتر التي تعقدت بسبب انتشار المرض. وقد فجع الوسط الفني الكويتي بوفاته.