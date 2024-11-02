حسين فهمي يكسر قواعده بعد وفاة شقيقه مصطفى ويقيم عزاء عائلي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - أعلن الفنان المصري حسين فهمي إقامة عزاء لشقيقه الراحل مصطفى فهمي في مسجد عمر مكرم بالتحرير يوم اﻷحد.

وليس من عادة حسين فهمي أن يقيم عزاءً عائليًا، ولكن بسبب حزنه الشديد على شقيقه الذي كان بمثابة الابن بالنسبة له، كسر هذه القاعدة.

ومن المقرر أن يحضر العزاء العديد من المخرجين السينمائيين والشخصيات العامة، حيث كان لمصطفى فهمي العديد من المعجبين.