نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ساعات.. لجنة الانضباط تُسلم العقوبات الخاصة بالشكاوى إلى اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد لجنة الانضباط لتسليم العقوبات المتعلقة بجميع الشكاوى التي تلقتها إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الساعات القادمة، وذلك ليتم الإعلان عنها وإخطار الأندية المعنية.

الانضباط تستعد لتسليم العقوبات الخاصة بالشكاوي

يأتي ذلك بعد مطالبة الأندية، خلال اجتماعها في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، بضرورة اتخاذ اللجنة قرارات سريعة بشأن الشكاوى المقدمة، وضرورة وضع جدول زمني للفصل في هذه القضايا.

وأفاد مسؤولو اتحاد الكرة بأنه لا يحق لنادي الزمالك تقديم تظلم على عقوبات الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبى، حيث تمنع اللائحة التظلم على أي عقوبة تقل عن 6 مباريات، مما يعني أن العقوبات تُعتبر نهائية.

وقد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استنادًا إلى تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة السوبر، فرض عدد من العقوبات، جاءت كالتالي:

تغريم نادي الزمالك بمبلغ 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي، وإيقاف كل من عبد الواحد السيد، مدير الكرة.

بالإضافة إلى اللاعبين مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا، لمدة 4 مباريات مع تغريمهم 20 ألف جنيه، على أن تُنفذ هذه العقوبات في مباريات السوبر المصري فقط.

