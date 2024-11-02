نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يظهر بقميصه الجديد لأول مرة أمام غزل المحلة في انطلاقة دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الإسماعيلي للظهور بقميصه الجديد للموسم الحالي تحت قيادة المدرب حمد إبراهيم، وذلك في مواجهته الأولى أمام فريق غزل المحلة ضمن دوري نايل الجديد.

وقد شارك الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي على "فيسبوك" فيديو يعلن عن القميص، حيث ظهرت ألحان السمسمية الشهيرة.

كما ظهر في الفيديو عماد سليمان، نائب رئيس لجنة الكرة، إلى جانب مهاجم الفريق مروان حمدي، مرفقًا بتعليق: "عصر جديد يمزج بين تراث النادي وأسلوبه العصري الذي يعكس روح كرة القدم الحديثة".

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة في الخامسة مساءً على استاد الإسماعيلية، في أولى مباريات الدوري المصري بموسمه الجديد، حيث يسعى كلا الفريقين لانطلاقة مميزة في البطولة.

ويعود غزل المحلة إلى الدوري الممتاز بعد هبوطه لموسم واحد، فيما لم يتمكن الإسماعيلي من التعاقد مع لاعبين جدد بسبب حرمانه من القيد.

