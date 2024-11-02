الكشف عن موعد عودة رودريجو إلى الملاعب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر تطورات إصابة النجم البرازيلي، رودريجو، والموعد المتوقع لعودته إلى الملاعب.

وكان رودريجو تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا، وتم تشخيص الإصابة في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن تعافي رودريجو من الإصابة يسير على ما يرام، ولكن سيكون من الصعب تواجده أمام ميلان، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الشبكة، أن الموعد الأكثر ترجيحاً للعودة الآن هو ضد أوساسونا، في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ونوهت الشبكة: “️الطاقم الفني افتقد اللاعب والتزامه “الدفاعي” بشكل خاص، حيث يعتبر رودريجو أكثر مهاجم يقوم بأدوار دفاعية من حيث الضغط الناجح والمسافة المقطوعة”.

وأتمت الشبكة: “️رودريجو يريد المزيد من الثقة عند العودة من الإصابة، وهو أمر يطالب به أيضاً قادة النادي الذين يرغبون في رؤيته بشكل أكبر في المباريات المقبلة”.