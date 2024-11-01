نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم قطر (9): الدحيل في الشمال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الجمعة، مباريات الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، فيلتقي الشمال مع الدحيل الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، والأهلي مع الشحانية الساعة 19:30، والوكرة مع أم صلال بنفس التوقيت.
أمس:
الخور × قطر 1-2
الغرافة × العربي 3-1
السد × الريان 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الدحيل: 19 نقطة
2- السد: 18 نقطة
3- الأهلي: 15 نقطة
4- الغرافة: 14 نقطة
5- أم صلال: 11 نقطة
6- الوكرة: 11 نقطة