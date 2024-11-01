دوري نجوم قطر (9): الدحيل في الشمال

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الجمعة، مباريات الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، فيلتقي الشمال مع الدحيل الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، والأهلي مع الشحانية الساعة 19:30، والوكرة مع أم صلال بنفس التوقيت.

أمس:

الخور × قطر 1-2

الغرافة × العربي 3-1

السد × الريان 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الدحيل: 19 نقطة

2- السد: 18 نقطة

3- الأهلي: 15 نقطة

4- الغرافة: 14 نقطة

5- أم صلال: 11 نقطة

6- الوكرة: 11 نقطة