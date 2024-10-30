نشكركم على متابعتكم خبر متى حان وقت الوداع؟ 8 علامات تدل على ضرورة إنهاء صداقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - متابعة بتول ضوا
إن الصداقات جزء لا يتجزأ من حياتنا، فهي توفر لنا الدعم العاطفي والشعور بالانتماء. ولكن، ليس كل الصداقات صحية أو مفيدة. قد نجد أنفسنا في علاقات صداقة سامة تستهلك طاقتنا وتؤثر سلبًا على صحتنا النفسية. في هذا المقال، سنتحدث عن العلامات التي تدل على ضرورة إنهاء صداقة، وكيفية التعامل مع هذا الموقف الصعب.
- الشعور بالاستنزاف: إذا كنت تشعر دائمًا بالإرهاق والتعب بعد التفاعل مع صديق معين، فهذه علامة على أن هذه العلاقة تستنزف طاقتك.
- الانتقاد المستمر: إذا كان صديقك ينتقدك باستمرار ويقلل من شأنك، فهذا يؤثر سلبًا على ثقتك بنفسك.
- عدم الاحترام: إذا كان صديقك لا يحترم حدودك أو مشاعرك، فهذا دليل على عدم احترامه لك كشخص.
- الغيرة والحسد: الغيرة والحسد هما سموم تدمر العلاقات. إذا كان صديقك يشعر بالغيرة من نجاحك أو سعادتك، فهذه علاقة غير صحية.
- التلاعب العاطفي: إذا كان صديقك يتلاعب بمشاعرك أو يستخدمها لتحقيق مكاسبه الخاصة، فهذا نوع من الإساءة العاطفية.
- عدم الدعم: الأصدقاء الحقيقيون يدعمون بعضهم البعض في الأوقات الصعبة. إذا كنت لا تشعر بدعم صديقك، فهذا مؤشر على أن العلاقة ليست متوازنة.
- التدخل في حياتك الشخصية: إذا كان صديقك يتدخل باستمرار في حياتك الشخصية ويحاول التحكم في قراراتك، فهذا يعتبر تجاوزًا لحدودك.
- الشعور بالوحدة حتى مع وجودهم: قد تشعر بالوحدة الشديدة حتى عندما تكون محاطًا بأصدقائك، إذا كانت هذه العلاقات سطحية ولا توفر لك الدعم العاطفي الذي تحتاجه.