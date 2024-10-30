متى حان وقت الوداع؟ 8 علامات تدل على ضرورة إنهاء صداقة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - متابعة بتول ضوا

إن الصداقات جزء لا يتجزأ من حياتنا، فهي توفر لنا الدعم العاطفي والشعور بالانتماء. ولكن، ليس كل الصداقات صحية أو مفيدة. قد نجد أنفسنا في علاقات صداقة سامة تستهلك طاقتنا وتؤثر سلبًا على صحتنا النفسية. في هذا المقال، سنتحدث عن العلامات التي تدل على ضرورة إنهاء صداقة، وكيفية التعامل مع هذا الموقف الصعب.