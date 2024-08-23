نشكركم على متابعتكم خبر “E7” تبدأ إنتاج الطوابع الضريبية الرقمية العام القادم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قال علي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “E7″، التابعة لمحفظة “القابضة – ADQ”، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الشركة تعتزم استثمار 182 مليون درهم، لدعم خطط البدء في إنتاج الطوابع الضريبية الرقمية، وتعزيز قدرتها لتصنيع جوازات السفر، بما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول التعريف الآمنة.

وبحسب “وام”، أضاف النعيمي، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، أنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج الطوابع الضريبية في 2025، كما ستدخل الطاقة الإنتاجية الإضافية لجوازات السفر حيز الإنتاج خلال هذه الفترة أيضا، فيما من المتوقع أن تنعكس هذه الطاقة الإضافية على إيرادات المجموعة في الربع الثاني من العام 2026.

وأشار إلى أن خطط المجموعة المستقبلية، ترتكز على استراتيجية نمو شاملة تشمل توسيع وتنويع قدراتنا في قطاع الحلول الأمنية، وتعزيز الطاقة الإنتاجية، ودخول أسواق جديدة.

وأوضح أن الرصيد النقدي للمجموعة والبالغ قيمته 1.28 مليار درهم، يساعدها على الاستفادة من الفرص المتاحة، بما في ذلك استكشاف فرص الاستحواذ المحلية والدولية.

وقال النعيمي إنه بالنسبة لعمليات الاستحواذ، فإن المجموعة تري فرص نمو تبدو واعدة بشكل أكبر على مستوى قطاع الحلول الأمنية والتغليف، مشيرا إلى أن استراتيجية المجموعة طويلة الأجل للحلول الأمنية، ترتكز على الاستفادة من مكانتنا السوقية للتوسع في قطاعات العمل الموازية وتقديم خدمات جديدة.

وذكر أن المجموعة تسعي لاستكشاف فرص الشراكات مع شركات الإندماج النظامي والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الأمني، مع الاهتمام بشكل خاص ببرامج الحلول الأمنية، بما في ذلك برامج التعرف على السمات الحيوية وقواعد البيانات وإدارة الهوية وبيانات الاعتماد، بالإضافة إلى التخصيص الشخصي، بينما نستكشف في قطاع التغليف، طرق توسيع منتجاتنا ونطاقنا الجغرافي، خاصة في القطاعات المتخصصة التي تحقق هوامش ربحية عالية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة “E7″، إلى أن المجموعة أبرمت عقودا متعددة، بقيمة إجمالية بلغت 285.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وتنوعت بين عمليات تجديد عقود واستقطاب عملاء جدد، موضحا أن قيمة العقود المرتبطة بالحلول الأمنية وحدها وصلت إلى 139 مليون درهم.

وقال النعيمي إن المجموعة تصدر منتجات مصنوعة في دولة الإمارات إلى 25 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك جوازات السفر والهويات الوطنية والبطاقات المصرفية ومنتجات التعبئة والتغليف المستدامة، فيما تجري حاليا مناقشة فرص أخرى عبر هذه الأسواق، بما في ذلك دول جديدة في وسط أفريقيا.

وتوقع أن يتواصل زخم نمو أعمال المجموعة بفضل العقود عالية القيمة والتركيز المستمر على مواصلة النمو العضوي وغير العضوي، مشيرا إلى نجاح المجموعة في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 300.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال :“ أسهم تركيزنا المستمر على تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة لتكاليف المواد الخام في ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 4% على أساس سنوي في النصف الأول وبنحو 31% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024.