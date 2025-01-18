انت الأن تتابع خبر الأونروا تتحدى إسرائيل:سنواصل العمل في الضفة وغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن الوكالة عازمة على مواصلة العمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة رغم دخول حظر إسرائيلي على عملياتها حيز التنفيذ في الـ30 من كانون الثاني الحالي.

وبحسب الموقع الرسمي للأونروا، قال لازاريني، للصحفيين الليلة الماضية، إن إغلاق وكالة الأونروا سوف "يضعف بشكل كبير الاستجابة الإنسانية الدولية" في غزة.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أن الأونروا الهيئة الوحيدة القادرة على توفير الرعاية الصحية الأساسية والتعليم في غزة؛ الأمر الذي ستكون هناك حاجة ملحة إليه بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وتزعم إسرائيل أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسلحين آخرين في غزة اخترقوا الأونروا، واستخدموا منشآتها وأخذوا مساعدات، وهي مزاعم لم تقدم إسرائيل أي أدلة عليها، فضلا عن نفيها بشكل قاطع من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي الوقت الحالي، يعتمد جميع الفلسطينيين في غزة تقريبا وعددهم نحو مليوني شخص على الوكالة للحصول على الرعاية الصحية الأولية، ويعتمد أطفال غزة البالغ عددهم 650 ألف طفل على الأونروا للحصول على التعليم.