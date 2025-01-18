انت الأن تتابع خبر موظف استخبارات أمريكي ينشر خططا إسرائيلية لضرب إيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقر آصف وليام رحمن الموظف السابق في CIA بتسريب وثائق سرية حول خطط إسرائيلية لمهاجمة إيران واعترف بتحميلها وطباعتها قبل تسريبها، في عملية تهدد الأمن الأمريكي والإسرائيلي.



ونقل موقع "I24" الإسرائيلي، اعتراف رحمن، الذي عمل في وكالة المخابرات المركزية، منذ عام 2016، بأنه قام بتحميل وطباعة وتوزيع معلومات سرية بشكل غير قانوني في مناسبات متعددة، خلال عام 2024.



ووفقًا لسجلات محكمة أمريكية، قام رحمن في ربيع عام 2024، بطباعة 5 وثائق مصنفة على أنها سرية وسرية للغاية من جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل ونقلها إلى منزله ثم أعاد إنتاجها وتعديلها ومشاركتها مع أشخاص غير مؤهلين قانونًا لتلقيها. ولإخفاء سلوكه، حذف رحمن نشاطه من أجهزته الإلكترونية، وأعاد السجلات إلى العمل وقام بتقطيعها.



وفي المرة الثانية، في خريف عام 2024، ذكرت ملفات المحكمة أنه طبع 10 وثائق أخرى مصنفة على أنها سرية للغاية، وأخذها إلى منزله وشاركها مع آخرين، ثم في 17 أكتوبر 2024، طبع وثيقتين أخريين تتعلقان بخطط حليف للولايات المتحدة لضرب خصم أجنبي، حسبما ذكرت سجلات المحكمة.



وظهرت هذه الوثائق، التي تضمنت خططا من جانب إسرائيل لضرب إيران، لاحقا على الإنترنت بعد أن نشرها حساب "تيليغرام" مؤيد لإيران يسمى "ميدل إيست سبكتيتور".



وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، قد ألقى القبض في منتصف نوفمبر المنصرم، القبض على أمريكي سرب معلومات سرية لتقييم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران، ووفقا لصحيفة نيويورك تايمزفقد اتهم رحمن بتسريب معلومات سرية لتقييم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران قبل الضربة الانتقامية في أواخر الشهر المنصرم.