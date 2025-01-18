انت الأن تتابع خبر استعدادا لعهد ترامب .. مفاوضات عراقية لحل الفصائل المسلحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر عراقية عن تعثر مفاوضات حل الفصائل المسلحة في البلاد بعد رفض 3 منها تسليم أسلحتها، في ظل ترتيبات واسعة استعدادا لتغير السياسة الأمريكية مع تولي دونالد ترامب مهامه.



وكشفت المصادر عن تعثر المفاوضات الهادفة إلى حل الفصائل المسلحة في البلاد، حيث رفضت ثلاث فصائل رئيسية تسليم أسلحتها، مع التحضيرات لتغير السياسة الأمريكية مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض.



وأوضحت المصادر أن المفاوضات تجري بين قادة سياسيين وفصائل مسلحة بهدف تفكيك هذه الفصائل ونزع سلاحها.



من جانبه، أكد السياسي المقرب من الحكومة والفصائل، عزت الشابندر، أن هناك "اتفاقا" تم التوصل إليه لحل ثلاث فصائل مسلحة رئيسية، مشيرا إلى أن "قرار الحل قد تم اتخاذه".



ومع ذلك، أظهرت الفصائل المسلحة مقاومة لأي مقترحات سياسية تهدف إلى حلها أو تفكيكها.



إلا أن المصادر أشارت إلى أن زخم المفاوضات من المتوقع أن يتصاعد خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.



ويُثار حديث واسع في الأوساط العراقية حول سياسة ترامب المتوقعة، والتي يُعتقد أنها ستركز على تقليص النفوذ الإيراني في العراق، حيث تُعد الفصائل المسلحة إحدى الركائز الأساسية لهذا النفوذ.