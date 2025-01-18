انت الأن تتابع خبر سوريا والإمارات .. أول اتصال بين الشرع ومحمد بن زايد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حث قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الشرع أجرى اتصالاً هاتفياً مع بن زايد، تناول خلاله الطرفان سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.



وبحسب الوكالة، شدد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري، وحماية وحدة أراضيه، والتزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.



وفد سوري يزور الإمارات

زار وفد سوري، ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، دولة الإمارات في السادس من الشهر الجاري، لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.



والتقى الوفد السوري مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبد الله بن زايد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي.



وحول الزيارة، كتب الشيباني في تغريدة على منصة "إكس": "توجهنا اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونتطلع إلى بناء علاقات ثنائية بنّاءة تصب في مصلحة البلدين".



وفي 23 كانون الأول الماضي، أجرى وزير الخارجية السوري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي، حيث قدّم بن زايد التهنئة للإدارة السورية الجديدة، مؤكداً دعم الإمارات لخيارات الشعب السوري.



كما تم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات بين سوريا ودولة الإمارات وسبل تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، وفقاً لما ذكرته وكالة "سانا".