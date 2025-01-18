انت الأن تتابع خبر قطر:اتفاق غزة يدخل حيز التنفيذ الساعة الثامنة والنصف صباح الأحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، السبت، أن اتفاق غزة يدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة والنصف من صباح الأحد.



وقال الأنصاري على حسبابه على منصة "إكس"، إنه "بناءاً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 صباح الأحد".



وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 737 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية السبت.



وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "تُوافق الحكومة (...) على إطلاق سراح 737 أسيرا ومعتقلا لدى إدارة السجون". ومن بين هؤلاء زكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.



وأعطت الحكومة الإسرائيلية بعد منتصف ليل الجمعة السبت الضوء الأخضر لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الذي أعلنت قطر والولايات المتحدة الأميركية التوصل إليه الأربعاء، ما يفتح الباب أمام بدء تطبيق الهدنة في قطاع غزة المدمر جراء حرب متواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.



وكانت السلطات الإسرائيلية حددت الجمعة أسماء 95 أسيرا سيفرج عنهم الأحد غالبيتهم من النساء والقاصرين، معظمهم اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات "لمنع أي مظاهر للاحتفال علنا" عند إطلاق سراحهم.



وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد على ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 محتجزا في قطاع غزة في مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.