انت الأن تتابع خبر تعليق الملاحة في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وفق وسائل إعلام عبرية.



وأضاف الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار التي دوت وسط البلاد ناجمة عن إطلاق صاروخ من اليمن.



و"تضامنا مع غزة" بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما يهاجمون أهدافا في إسرائيل.



وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.



القناة 12 الإسرائيلية:تعليق الملاحة



وتم تعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن، وفق القناة 12 العبرية.

وتوجهت فرق الإطفاء إلى بلدة بئير يعقوب جنوب تل أبيب إثر اندلاع حريق بسبب سقوط شظايا الصاروخ.

وقال الإسعاف الإسرائيلي:تعاملنا مع عدد من حالات الهلع والإصابات أثناء الهرولة إلى الملاجئ.