المورينجا: كنز طبيعي للصحة – فوائدها واستخداماتها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 02:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تُعرف شجرة المورينجا أوليفيرا (Moringa oleifera) باسم “الشجرة المعجزة” أو “شجرة الحياة” نظرًا لثرائها بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا التي تُكسبها فوائد صحية جمة. تُستخدم أوراقها وبذورها وجذورها في الطب التقليدي منذ قرون، وتزايد الاهتمام بها في الأبحاث العلمية الحديثة.

المورينجا شجرة موطنها الأصلي الهند، وتزرع الآن في مناطق استوائية وشبه استوائية حول العالم. تتميز بأوراقها الصغيرة البيضاوية وقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على:

فيتامينات: فيتامين أ، فيتامين ج، فيتامين هـ، فيتامينات ب (ب1، ب2، ب3، ب6).

معادن: كالسيوم، بوتاسيوم، حديد، مغنيسيوم، زنك.

مضادات أكسدة: كيرسيتين، حمض الكلوروجينيك، بيتا كاروتين.

أحماض أمينية: جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

تُعزى الفوائد الصحية للمورينجا إلى محتواها الغني بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة، ومن أبرز هذه الفوائد:

غنية بمضادات الأكسدة: تُساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يُقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

خفض مستويات السكر في الدم: أظهرت بعض الدراسات أن المورينجا تُساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يُفيد مرضى السكري من النوع الثاني.

تحسين صحة القلب: تُساهم المورينجا في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يُقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

دعم صحة الدماغ: تُساعد مضادات الأكسدة والمركبات الأخرى في المورينجا على حماية خلايا الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية والذاكرة.

تقوية جهاز المناعة: يُعزز محتوى المورينجا من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وظائف جهاز المناعة ويُساعد الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات.

مضاد للالتهابات: تُساعد بعض المركبات في المورينجا على تثبيط الالتهابات في الجسم، مما يُخفف أعراض الأمراض الالتهابية المزمنة.

تعزيز صحة العظام: يحتوي المورينجا على الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم الضرورية لصحة العظام وقوتها.

على الرغم من فوائد المورينجا العديدة، يجب الانتباه إلى بعض الاحتياطات: