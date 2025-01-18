وصول المفاوضات بين بايرن ميونخ وجمال موسيالا لمراحل متقدمة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 02:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي بايرن ميونخ وصل لمراحل متقدمة في ملف تجديد عقد نجمه الألماني، جمال موسيالا.

ويرتبط موسيالا بعقد مع البافاري حتى صيف 2026، وكانت هناك مفاوضات بين الطرفين، لتجديد العقد، خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لما ذكره الصحفي الألماني، فلوريان بليتنبيرج، فإن تجديد عقد موسيالا أصبح مسألة وقت فقط، حيث لم يكن هناك أي شك في التزام الطرفين منذ البداية.

وتابع فلوريان، أن المفاوضات شهدت بين النادي واللاعب تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، إلا أن الاتفاق النهائي لم يُبرم بعد، نظراً لوجود بعض التفاصيل العالقة المتعلقة بالراتب.

وسيشمل العقد الجديد بنداً جزائياً يتيح رحيل اللاعب بشرط دفع قيمة مالية محددة، إلا أن قيمة هذا البند لم تُحسم بعد.

ومن المتوقع، أن يصل الطرفان لاتفاق نهائي بين جميع الأطراف المعنية بالصفقة، خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، كحد أقصى.

خلال الموسم الحالي، شارك موسيالا في 14 مباراة ضمن مسابقة البوندسليجا، سجل خلالها 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.