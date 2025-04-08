منتخب الناشئين يخسر أمام إندونيسيا
خسر المنتخب الوطني للناشئين من نظيره الإندونيسي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة للنهائيات الآسيوية.
وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في مستهل مشواره أمام منافسه افغانستان 2-0، ليضع ثلاث نقاط مهمة قربته كثيرا من بلوغ نهائيات كأس العالم.
أحرز رباعية المنتخب الإندونيسي، فلوراستا هدفين، ومحمد غولي وهينغا، بينما سجل هدف اليمن اللاعب محمد الجراش من علامة الجزاء، لتضمن إندونيسيا التأهل لكأس العالم.
ويختتم نجوم اليمن مشوارهم الآسيوي الخميس المقبل أمام كوريا الجنوبية الذي سيخوض لقاءه الثاني أمام أفغانستان مساء اليوم، في لقاء مصيري سيحدد المنتخب الصاعد لنهائيات كأس العالم، حيث سيسعى المنتخب الكوري لتجاوز الأفغان بعدما تلقى الهزيمة أمام إندونيسيا.
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