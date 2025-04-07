باريس ـ أ.ف.ب: يريد مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي «ترك بصمة» والفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني، كما أعلن في مقابلة مع شبكة «لا سيكستا» الإسبانية. وقام مبابي بإجراء المقابلة كاملة باللغة الإسبانية للمرة الأولى منذ قدومه إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جرمان.
وقال مبابي «أريد ترك بصمة خلال حقبتي، لا يدور في ذهني إلا ريال مدريد». وعن قبوله بتخفيض أجره بعد انتقاله من فريق العاصمة الفرنسية خلال الصيف «لم يكن الخيار صعبًا بالمفاضلة بين ريال مدريد والمال». وتابع «دوري الأبطال أهم» من الكرة الذهبية «التي تعَدُّ جائزة فردية».
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