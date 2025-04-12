نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورنموث يتلقى ضربة قوية بإصابة رايان كريستي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مدرب بورنموث، أندوني إيراولا، أن لاعب خط وسط الفريق، رايان ​كريستي​، سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج مشكلة في الفخذ عانى منها طوال الموسم.

بورنموث يتلقى ضربة قوية بإصابة رايان كريستي

يُمثل غياب الدولي الاسكتلندي، البالغ من العمر 30 عامًا، ضربة موجعة لبورنموث، الذي يسعى للتأهل إلى البطولات الأوروبية لأول مرة في تاريخه.

يحتل فريق المركز العاشر في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن ​تشيلسي​، صاحب المركز الرابع، مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم.

سجل كريستي هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 32 مباراة مع النادي هذا الموسم.