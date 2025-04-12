ضبط مالك صيدلية فى الوايلي لقيامه بتخزين الأدوية المهربة جمركياً

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية المتنوعة، أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، بإدارة مخزن أدوية خاص بالصيدلية "بدون ترخيص" وحيازته كمية من الأدوية المهربة جمركياً والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط عامل بالمخزن مقيم بمحافظة الفيوم، وعثر بداخل المخرن على كمية كبيرة من الأدوية المهربة جمركياً ومجهولة المصدر "بدون ترخيص".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالإشتراك مع مالك المخزن مقيم بدائرة القسم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى ضبط مالك المخزن المشار إليه.