رئيس الوزراء يتفقد مشروع ”مزارين” ونموذجا لفيلا سكنية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 03:31 مساءً - خلال جولته التفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، مشروع"مزارين".

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد نموذج لفيلا سكنية بمنطقة الفيلات G1، للوقوف على مستوى وجودة أعمال التشطيبات، والتعرف على معدلات تنفيذ مراحل ومكونات المشروع المختلف.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح قدمه المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن مشروع "مزارين" مقام على مساحة 707 فدادين، وهو عبارة عن تجمع سكنى ترفيهي تجارى إدارى على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، يطل على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي عدد 7956 وحدة سكنية.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من العديد من الوحدات وتسليمها للعملاء، وجاري استكمال باقي أعمال التسليم للوحدات المباعة، حيث من المستهدف الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2025.